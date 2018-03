Giornata della memoria, il consiglio comunale commemora le vittime di mafia

“Vogliamo ricordarli tutti. Le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelli di cui conosciamo le storie, quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non abbiamo ancora conoscenza”. Si è aperta così la lettura del lungo elenco delle vittime della criminalità mafiosa che il Consiglio comunale, convocato dalla presidente Francesca Raciti e presieduto da Salvatore Giuffrida, ha voluto commemorare anche quest'anno in occasione della “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” promossa da Libera e giunta alla sua XXIII edizione.

Nella lettura dei quasi mille nomi di donne, uomini e bambini vittime innocenti si sono alternati in Aula i consiglieri comunali. Ha iniziato il consigliere Niccolò Notarbartolo e ha chiuso Salvatore Giuffrida. Alla lettura hanno partecipato anche il sindaco Enzo Bianco e gli assessori Rosario D'Agata, Salvo Andò e Fortunato Parisi.

Il primo cittadino ha voluto aggiungere al lungo elenco i nomi dei due vigili del fuoco morti durante un intervento di soccorso due sere fa, Dario Ambaiamonte e Giorgio Grammatico, e per i quali sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.