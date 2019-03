Il consiglio comunale di Catania ricorda le vittime della Shoah

Nell’aula consiliare del Comune di Catania, il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Castiglione, ha ospitato e salutato gli studenti dell’Istituto alberghiero Karol Wojtyla, guidati dalla dirigente scolastica Daniela Di Piazza per un evento in memoria della Shoah. Moderatrice dell’incontro, il direttore di “The VoiceKw” Lella Battiato Majorana, che oltre a coordinare gli interventi, ha invitato per un saluto, tra gli altri, il questore di Catania Alberto Francini, il quale ha invitato i ragazzi ad aborrire qualunque tipo di intolleranza, essendo loro stessi i costruttori del futuro della nostra società.