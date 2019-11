Consiglio nazionale Anci: Bianco confermato presidente

Il consiglio nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) ha rieletto, all’unanimità e per i prossimi quattro anni, Enzo Bianco alla carica di presidente dell’Assemblea che riunisce i rappresentanti dei Comuni italiani. La riconferma è arrivata nel corso della seduta dell’organismo associativo, svoltasi ad Arezzo poco prima dell’avvio della XXXVI assemblea dell’Associazione “L’unità dell’Anci, testimoniata dalla conclusione unitaria del congresso con la riconferma del Presidente Decaro e l’indicazione di Pella a vice presidente vicario - ha dichiarato Enzo Bianco - sono un elemento di straordinaria forza per l’Associazione”. Tutto questo conferisce all’Anci “una compattezza fondamentale con cui – prosegue Bianco – potremo chiedere al governo e al Parlamento di avere più attenzione e considerazione delle Autonomie a dei sindaci”. Il ruolo dei sindaci secondo Bianco “deve essere coerente con la responsabilità assegnate nell’interesse delle comunità amministrate”, conclude il presidente del Consiglio nazionale che lancia un appello forte “affinché venga difesa la reputazione degli amministratori, consentendo loro di svolgere in assoluta serenità i difficili compiti affidati”.