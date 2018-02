Scuola, la quinta circoscrizione incontra l'assessore Mastrandrea

Nel corso di una speciale seduta, il consiglio della quinta circoscrizione ha incontrato la neo assessore alla scuola Maria Ausilia Mastrandrea per discutere delle problematiche relative agli istituti scolastici della zona.

"Mi preoccupa - afferma il presidente della municipalità Orazio Serrano - il fenomeno dilagante dei furti nelle scuole. L'ultimo episodio avvenuto alla Vittorino Da Feltre a Monte Po, mi ha particolarmente impensierito. Per questa ragione propongo l'istallazione di un sistema di telecamere di sorveglianza o di ripristinare la figura del custode, come i vecchi tempi, affinchè si possa mettere uno stop ai furti".

"Inoltre - conclude Serrano - stiamo cercando di mantenere costante la sinergia tra circoscrizione e istituti scolastici e siamo pronti a raccogliere suggerimentiper rendere più vivibili le scuole del quartiere. Accogliamo con piacere qui nella nostra sede insegnanti e studenti per dare vita a dibattiti e proposte utili".

"In effetti i furti sono ricorrenti purtroppo - ci dice l'assessore Mastrandrea - anche in zone centrali della città. Dobbiamo focalizzarci sulla sicurezza di strutture e strumentazioni, perché i costi sono elevati e le scuole non possono rimanere prive di queste attrezzature ormai essenziali per la didattica. Dobbiamo però anche tenere presente la questione culturale, sensibilizzando i più giovani e insegnandogli ad avere cura di ciò che è presente all'interno dei propri istituti, come patrimonio comune da curare e rispettare".

"Nella direzione della sicurezza patrimoniale - aggiunge l'assessore alla scuola - sono stati già finanziati dei fondi regionali che consentiranno ai dirigenti di alcune scuole di acquistare e installare sistemi di allarme e videosorveglianza. Anche nell'ambito della sicurezza strutturale molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. Il Patto per Catania e altri fondi europei ci consentiranno di migliorare la situazione di alcuni plessi, al contempo manteniamo costanti le verifiche e gli interventi sistematici sugli edifici scolastici. A breve - conclude Maria Ausilia Mastrandrea - chiederemo inoltre dei fondi regionali per migliorare l'efficenza energetica delle scuole, installando nuovi infissi e pannelli solari".