Console Usa in visita a Palazzo degli Elefanti

Il sindaco Salvo Pogliese ha ricevuto ieri sera in Municipio il nuovo Console Generale degli Usa in Italia Mary Avery :“Ringrazio il sindaco Pogliese per la sua accoglienza. Sono davvero felice di trovarmi a Catania. Siamo grati per l’accoglienza che questa città offre alle migliaia di americani, sia militari che civili, residenti in questo territorio. Catania è anche una delle destinazioni preferite dai moltissimi americani che ogni anno arrivano in Sicilia per turismo, affari e scambi culturali. Ma ci aspettiamo un ulteriore aumento, grazie anche al New York Times che in un suo recente articolo ha inserito la Sicilia al settimo posto tra i 52 luoghi da visitare nel 2020. Anch’io spero di tornare presto e avere più tempo per visitarla”. Il sindaco ha ringraziato il console generale Usa per riconfermando “la grande tradizione di amicizia e vicinanza dei cittadini catanesi e siciliani con il popolo americano”.