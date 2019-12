Consulta provinciale degli studenti: elezioni bloccate, chiesto intervento al provveditorato

L'organo di rappresentanza degli studenti dovrebbe essere rinnovato ma, al momento, è tutto bloccato per le nuove elezioni. A denunciarlo sono gli stessi studenti: "Ad ormai più di quindici giorni dal termine delle elezioni studentesche per il rinnovo della consulta provinciale degli studenti di Catania, tutto tace - dichiara Luca D’Emilio, coordinatore regionale studenti SBAM -. E’ imbarazzante vedere come in tutte le regioni d’Italia abbiano già concluso il rinnovo dell’organo più importante che gli studenti hanno a disposizione e come, a Catania, nonostante siano abbondantemente scaduti i termini indicati dal Miur, ancora non si sia mossa una foglia. Siamo sempre bravi a farci notare per ciò di cui dovremmo vergognarci".

"A risentire dell’enorme ritardo sono soprattutto gli studenti eletti che non possono esercitare il loro ruolo per il quale sono stati votati dalle comunità studentesche e non possono garantire un corretto esercizio del diritto allo studio - così, Aurora Zappalà, rappresentante di Consulta del Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” -. Gli intoppi burocratici e i problemi degli enti preposti dal Ministero non possono ricadere sugli studenti poiché, così facendo, si nega la libertà di espressione politica. Ritengo sia opportuno - conclude Aurora - che il provveditorato agli Studi di Catania ponga subito una soluzione a questo enorme ritardo perché non si può più tollerare una così gravosa mancanza verso gli organi di rappresentanza studentesca e, quindi, verso gli studenti. Non convocare l’assemblea plenaria è contro il diritto allo studio!".