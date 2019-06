Consulte giovanili siciliane, gli incontri in programma nella città etnea

Lunedì 10 Giugno si terrà un fitto programma di incontri per l’ufficio di presidenza dell’Assemblea delle Consulte giovanili siciliane, guidata da Alessandro Magistro. Il giro di incontri inizierà alle ore 16 per la seduta di presidenza regionale in vista del prossimo consiglio regionale presso l’Ars che si terrà il 17 Giugno. Alle ore 18 la giunta dell’Assemblea visiterà il centro della città compresa la cattedrale di S.Agata a cui sarà fatto omaggio di una composizione floreale, alle ore 19 invece in piazza Duomo si terrà un incontro con i giovani catanesi per scambiare idee e confronti per la Sicilia, saranno presenti anche giovani delle province di Ragusa, Siracusa e Messina. Nel corso degli appuntamenti – ha dichiarato il presidente Magistro - verranno discussi: l'evento europeo sulle politiche giovanili, gli accordi con l’associazione diplomatici, i rapporti con il forum Italia- Tunisia, e di politiche del lavoro con Confindustria e Confcommercio giovani».