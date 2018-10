I contatori della stradina di San Giovanni Li Cuti hanno lo sportellino quasi sempre aperto in quanto rotto e salta spesso l'energia elettrica. I residenti, stanchi di restare al buio, ci hanno contattato per chiedere una soluzione al problema che li tormenta da tempo. Basterebbe ripristinare la cassa esterna in plastica per evitare infiltrazioni d'acqua ed altri problemi di natura elettrica.