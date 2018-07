Digos, denunciati manifestati del “Centro Sociale Liotru” e “Studentato Occupato 95100”

La Digos ha denunciato dieci soggetti tutti appartenenti all’area della sinistra radicale del “Centro Sociale Liotru” e “Studentato Occupato 95100”, per i reati, commessi a vario titolo, di resistenza a Pubblico Ufficiale e manifestazione non preavvisata al Questore. Gli stessi, infatti, lo scorso 3 giugno - in occasione del previsto impegno elettorale in piazza Giovanni Verga del leader politico della Lega on. Matteo Salvini, organizzato per incontrare i giornalisti e i numerosi sostenitori del candidato del centrodestra catanese alla carica di Sindaco, Salvo Pogliese – sono stati individuati e bloccati in Viale XX Settembre, angolo piazza Giovanni Verga, prima che raggiungessero il luogo dell’incontro politico.

Già in passato gli esponenti del “centro sociale Liotru” si erano resi responsabili di altre manifestazioni pubbliche sfociate in disordini. I manifestanti più facinorosi hanno ugualmente posto in essere più tentativi di sfondamento del cordone di sicurezza predisposto da una squadra del reparto mobile della polizia di Stato che, però, sono stati prontamente contenuti e respinti. Gli antagonisti hanno fronteggiato lo schieramento della polizia di Stato per almeno 50 minuti.

Nel corso della manifestazione non preavvisata è stato anche esibito uno striscione contenente una frase contro il leader della Lega Salvini nonché urlati slogan, anche con l’ausilio di un megafono, apertamente avversi all’opposto schieramento politico.

Dopo l’ultimo tentativo di sfondamento del cordone di polizia andato a vuoto, gli antagonisti più facinorosi hanno provato ad accedere attraverso le vie limitrofe alla piazza costringendo gli operatori di polizia a tamponare repentinamente facendoli poi disperdere.

A conclusione di un’attività investigativa avviata da personale della Digos etnea, anche attraverso il supporto delle videoriprese effettuate dal personale della polizia scientifica, sono stati denunciati otto soggetti alla Procura della Repubblica per resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso, con l’aggravante di essersi avvalsi di minori nella commissione dei reati e, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, per l’appunto due soggetti di minore età, sempre per resistenza a Pubblico Ufficiale.