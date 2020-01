Continua a violare gli arresti domiciliari: finisce in carcere

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte d’Appello etnea, hanno arrestato il 24enne catanese Simone Alessandro Russo. L’uomo, già ristretto agli arresti domiciliari per reati in materia di droga, è stato più volte notato dai militari in palese violazione della misura cautelare. L’arrestato è stato così condotto nel carcere catanese di piazza Lanza.