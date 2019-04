Continua ad evadere dagli arresti domiciliari, trasferita in carcere

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato la 31enne Anna Rau, in esecuzione di una misura restrittiva emessa dalla Corte di Appello di Catania. La donna, già relegata agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, come accertato dai militari in due circostanze, gli scorsi 26 gennaio e 1° marzo, ne aveva violato le prescrizioni allontanandosi arbitrariamente dal domicilio. Avanzata all’Autorità giudiziaria la proposta di inasprimento del regime detentivo, dai domiciliari è stata trasferita al carcere di Catania piazza Lanza.