Contrasto all’abusivismo commerciale, controlli in via Teatro Massimo e in piazza Bellini

Continuano le attività di contrasto all’abusivismo commerciale da parte del corpo della polizia municipale. Nello specifico, l'intevento dei vigili urbani ha sanzionato l’irregolare occupazione di suolo pubblico degli esercizi commerciali in via Teatro Massimo e in piazza Bellini.

Sono stati elevati 5 verbali per utilizzo non autorizzato di gazebo, in difformità del suolo pubblico concesso, ed è stato operato un sequestro di tavoli, sedie e gazebo dotato di riscaldamento.

"L'operazione di oggi - ha dichiarato il sindaco Bianco -, per la quale esprimo la mia soddisfazione e il mio ringraziamento al Corpo di Polizia Municipale, è in linea con l'azione di contrasto che da tempo ormai l'Amministrazione sta conducendo nei confronti di ogni forma di abusivismo commerciale e dimostra che continuiamo a tenere alta la guardia contro coloro che violano le regole a danno della collettività. In questo caso, inoltre, ciò consente una maggiore vivibilità nel centro storico per residenti e visitatori, e non svantaggiare gli operatori commerciali che sono in regola".