Sequestro di pesce spada sottomisura alla pescheria di Catania

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un “Blitz” dei militari della guardia costiera e della polizia di Stato nello storico mercato della pescheria di Catania ha permesso di rinvenire oltre 250 chili di pescato vietato, privo di tracciabilità e sottomisura. Numerosi, infatti, gli esemplari di pesce spada ben distanti dal raggiungimento dei 140 cm, misura minima che ne consente la cattura e la successiva commercializzazione, al fine di tutelare il ripopolamento della specie. Tutto il prodotto ittico sequestrato, senza alcuna documentazione che ne attestasse la tracciabilità, è stato sottoposto a visita medico veterinaria da parte di personale della locale Asp. Per le cattive condizioni con le quali il pesce è stato messo in vendita e le elevate temperature, è stata dichiarata la non commestibilità. Gli uomini della Guardia Costiera hanno intrapreso mirate azioni alla ricerca di quei soggetti che illegalmente praticano la pesca delle specie ittiche nel loro stadio cosiddetto “giovanile” e ne esercitano il commercio negli storici mercati catanesi e in tutto il territorio della provincia etnea.