Controlli della polizia, contravvenzioni per 26 mila euro in un giorno

Ammontano a circa 26 mila euro, complessivamente, le sanzioni comminate con verbali di contravvenzione al Codice della Strada e quelli elevati a commercianti dalla Polizia a Catania durante controlli eseguiti giovedì scorso insieme con Polizia Municipale e Guardia di finanza nei quartieri di Librino, Zia Lisa, Pigno, San Leone, Stradale San Giorgio e Villaggio Sant'Agata.

Tra le infrazioni contestate a commercianti l'occupazione abusiva del suolo pubblico, la mancanza di licenza, l'occupazione abusiva del suolo pubblico e la mancata emissione dello scontrino. Trenta le contravvenzioni al Codice della Strada: sei per mancata copertura assicurativa, cinque per mancato utilizzo del casco, due per guida senza patente, cinque per inottemperanza all'alt intimato dalla Polizia, sei per mancata revisione, quattro per mancato uso cinture di sicurezza e due per uso del cellulare durante la guida