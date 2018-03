Contributi per "inquilini morosi incolpevoli", pubblicato il bando

Sarà in pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune, da domani 30 marzo, il bando libero per l’assegnazione dei contributi a sostegno degli “inquilini morosi incolpevoli” per l’anno 2017.

Gli interessati potranno presentare domanda di assegnazione compilando i modelli, che saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Catania, predisposti dall’ ufficio Gestione immobili di edilizia residenziale Pubblica e social Housing,