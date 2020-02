Anche a Gravina pubblicato il bando per i contributi al canone di locazione

L'amministrazione comunale di Gravina, guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso, rende noto che è stato pubblicato il bando per l'accesso al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2018. "I residenti nel Comune di Gravina di Catania, conduttori di immobili equiparabili a quelli dell'edilizia residenziale pubblica, possono chiedere il contributo integrativo disposto dal fondo nazionale di sostegno ai sensi dell’art. 11 della legge n. 431/98 – ha spiegato il primo cittadino – la domanda dovrà essere presentata presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune, entro e non oltre il 22 marzo 2020".

Gli ha fatto eco l'assessore ai Servizi Sociali Franco Licciardello. "Per essere ammesso alla graduatoria dei beneficiari, il richiedente deve essere in possesso, oltre ai requisiti di reddito minimo indicati nel bando, per l’anno di riferimento 2018 di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato. Per il ritiro dei moduli e per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio dei Servizi sociali in Via Vecchia San Giovanni. Il bando e il modello di domanda sono disponibili inoltre sul sito istituzionale del Comune".