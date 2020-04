Contributo canone locazione anno 2018: prorogata scadenza al 13 maggio

E’ stato prorogato al 13 maggio il termine di presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi a integrazione del canone di locazione per l’anno 2018. La Regione siciliana, comunica la direzione comunale Patrimonio e partecipate, ha ripubblicato il bando per accedere al beneficio previsto dalla legge 431/98, anche per la difficoltà di presentazione delle richieste causata dall’emergenza coronavirus. Avviso e schema di domanda sono visionabili sul sito istituzionale del Comune di Catania, nella sezione "Avvisi". Le istanze vanno presentate al protocollo generale del Comune di Catania, in piazza Duomo, tramite raccomandata postale, anche non statale, o pec all’indirizzo comune.catania@pec.it .

