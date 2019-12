Contro la violenza domestica e di genere, protocollo d'intesa tra Asp e gli ospedali etnei

La Procura Distrettuale di Catania ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Azienda Sanitaria Provinciale e le Aziende ospedaliere "G. Garibaldi", "Cannizzaro" e Policlinico "Vittorio Emanuele" finalizzato alla realizzazione di un sistema informatico per la condivisione di dati utili per un più efficace contrasto della violenza domestica e di genere.

L'iniziativa, una tra le prime sul territorio nazionale, segue alla legge 19 luglio 2019 n.69, cosiddetta sul "codice rosso" che ha innovato e modificato la disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere, richiedendo alle autorità di adottare provvedimenti di protezione delle vittime e di repressione delle condotte.

Già in precedenza il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 24 novembre 2017 avente ad oggetto "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza" raccomandava alle Regioni di adeguare i sistemi informatici aziendali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, per consentire alle Aziende sanitarie e regionali di essere in rete.

Il progetto, che ha visto la disponibilità dell'Assessore regionale alla Sanità, si è avvalso della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha curato gli aspetti relativi alla protezione dei dati, anche alla luce della normativa prevista dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).