Controlli a tappeto sulle zone della "movida": sanzioni e sequestri

Per contrastare il fenomeno ormai diffuso per le vie della cosiddetta "movida", contraddistinto da episodi di ubriachezza molesta, spaccio di sostanze stupefacenti, abusivismo e contraffazione che, soprattutto nei fine settimana, affligge alcune zone del centro storico catanese, in sede di Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico presieduto dal Prefetto, sono stati predisposti mirati servizi interforze coordinati dal questore di Catania Mario Della Cioppa. Alla polizia, che ha schierato agenti della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Scientifica e, per gli aspetti di specifica competenza, agenti della polizia amministrativa e della stradale di Catania, si sono affiancati equipaggi dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale. Un'azione di controllo nata per il presidio di quei punti nevralgici di aggregazione sociale in cui episodi di prevaricazione, atti di violenza e risse possono costituire, se non opportunamente gestiti, situazioni di criticità, con conseguenze negative anche sul profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sono stati così, passati a setaccio i locali di via Museo Biscari, piazza Cardinale Pappalardo, via Mazza e piazza Dei Martiri: in quest’ultima, gli agenti della squadra amministrativa hanno sanzionato il titolare di un locale che si era appropriato abusivamente di un area di suolo pubblico, rispetto a quella già concessagli. Durante il servizio, a cura delle pattuglie della polizia stradale, sono stati controllati 10 veicoli e 12 persone; sono state contestate 6 infrazioni al codice della strada (tra le quali 2 per guida senza patente, 1 per mancanza di assicurazione Rca e 1 per mancata revisione); sono stati posti sotto sequestro o fermo amministrativo due veicoli ed è stata ritirata una carta di circolazione.