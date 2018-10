Lotta agli abusivi, nuovi controlli nelle zone "calde" di Catania

Settemila euro di verbali e mezza tonnellata di ortofrutta sequestrata e data in beneficenza: è questo l'esito dell'intervento effettuato dalla polizia municipale ieri, in viale Mario Rapisardi, nei confronti di tre venditori abusivi che arrecavano anche intralcio alla viabilità. L'azione della pattuglie della squadra annonaria, che opera anche con ispettori e agenti in abiti civili, è stata disposta dal comandante Stefano Sorbino e proseguirà nei prossimi giorni, in varie zone della città, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo commerciale voluta dal sindaco Salvo Pogliese per ripristinare l'ordine e il rispetto delle regole.