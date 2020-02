Coronavirus, nota degli aeroporti siciliani: "Situazione monitorata, servono rinforzi"

Le società di gestione dell’aeroporto di Catania, Comiso e Palermo, Sac, Soaco e Gesap, in merito all'emergenza Coronavirus, rendono noto che presso i tre scali aeroportuali la situazione è costantemente monitorata. Sono in atto tutte le misure preventive predisposte dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli e dal Ministero della Salute.

"La direzione siciliana dell’Autorità sanitaria marittima e aeroportuale - si legge nella nota congiunta - ci ha informati che lo screening della temperatura corporea tramite termometri a infrarossi viene svolto dal personale del Ministero della Salute, Protezione civile e Croce Rossa su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni internazionali e su quelli in arrivo dallo scalo di Roma Fiumicino. Vista la situazione in costante evoluzione, sarebbe tuttavia opportuno e auspicabile che, da parte di Usmaf e del Ministero della Salute, si possa rapidamente provvedere all’aumento del numero di addetti delegati alla misurazione della temperatura corporea. Il processo di controllo e diagnosi infatti è di pertinenza dei medici del Ministero e richiede un’accurata disamina per distinguere i casi tra probabili, sospetti e confermati. Inoltre, Sac, Soaco e Gesap, nel confermare la regolare operatività del traffico aereo, hanno provveduto ad ottimizzare le operazioni di pulizia e di sanificazione ambientale all’interno degli scali".