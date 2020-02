Controlli interforze al Maas, sequestrate 36 tonnellate di prodotti agrumicoli

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dalla Prefettura di Catania volti alla sicurezza della produzione agrumicola, è stato eseguito un controllo interforze da personale della guardia di finanza, della polizia municipale, della polizia di stato, della polizia provinciale e del corpo forestale regionale. Le attività sono state effettuate nel capoluogo e su tutto il territorio provinciale. Sono state così accertate violazioni amministrative e tributarie nei confronti di 3 commercianti all’ingrosso operanti all’interno del MAAS - Mercati Agro-Alimentari Sicilia di Catania, nonché di 9 venditori ambulanti abusivi e sottoposte a sequestro circa 36 tonnellate di prodotti agrumicoli.

In particolare, i controlli si sono concentrati sul principale mercato di approvvigionamento all’ingrosso della provincia etnea al fine di vigilare già all’origine della filiera commerciale. Nei confronti dei tre soggetti controllati al MAAS si sono rilevate violazioni in materia di tracciabilità del prodotto, circostanza importante per meglio tutelare la salute pubblica dei clienti nonché la concorrenza dei commercianti onesti. Sono stati anche avviati controlli in materia di lavoro dipendente, individuando un lavoratore in nero. Per il contrasto all’illecita minuta vendita, la guardia di finanza e la polizia locale di Paternò, Acireale e Caltagirone hanno eseguito attività congiunte che hanno permesso di sottoporre a sequestro circa 1200 chilogrammi di agrumi e constatare l’omessa installazione del misuratore fiscale da parte di 9 ambulanti, 3 dei quali anche indebiti percettori del Reddito di Cittadinanza. Nei prossimi giorni continueranno i controlli interforze volti alla repressione del fenomeno dell’illecito commercio di prodotti agrumicoli di presumibile provenienza furtiva.