Controlli anti contagio: denunciato amministratore di una finanziaria

I carabinieri di Catania Piazza Verga e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, nel quadro delle attività ispettive conseguenziali al contenimento del fenomeno epidemico da coronavirus, hanno effettuato una verifica presso la sede di una società finanziaria sita in via Torino, denunciando l’amministratore delegato per aver violato gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente omettendo di provvedere alla prevista sorveglianza sanitaria di un dipendente, elevando nel contempo, una sanzione amministrativa di 5.200 euro.

