Controlli anti-covid, chiuso per 5 giorni un locale alla Plaia

La scorsa notte, gli agenti delle volanti, durante l’attività di controllo del rispetto delle norme anti-contagio, hanno effettuato una verifica all’interno di uno stabilimento balneare in zona Plaia. Nonostante fossero passate le tre del mattino, all’interno della struttura vi era ancora musica ad alto volume e molti avventori. Pertanto i poliziotti, con l’ausilio della polizia, hanno notificato la sanzione amministrativa al titolare, procedendo anche alla contestuale chiusura per 5 giorni così come previsto dalla normativa.

