Controlli antidroga a San Giovanni Galermo e Librino

Proseguono i controlli antidroga condotti dagli agenti delle volanti che hanno operato con l’ausilio della squadra cinofili nelle zone a più alto rischio. Lo scorso 23 gennaio, sono stati effettuati numerosi servizi nella zona di San Giovanni Galermo dove, esattamente in via capo Passero, i cani antidroga hanno permesso di ritrovare, ben nascosti all’interno di uno stabile, 75 involucri di marijuana, già pronti per lo spaccio, per un peso complessivo di 75 grammi.

Operazione analoga è stata effettuata nel quartiere Librino nella giornata del successivo 25 gennaio: i poliziotti delle volanti, grazie al fiuto di Elvis, un pastore belga nuovo acquisto della squadra cinofili, hanno rinvenuto e sequestrato circa 18 grammi di marijuana, oltre a due bilance e altro materiale utile al confezionamento della stessa.

Nella mattinata di ieri, infine, sempre nel quartiere Librino, è toccato al pastore belga Maui e al pastore tedesco Sky entrare in azione in un piazzale di via Biagio Pecorino: grazie al loro fiuto, infatti, gli agenti hanno rinvenuto una busta di cellophane contenente 20 grammi di marjuana e, poco distante, occultato sotto numerosi detriti, uno straccio al cui interno erano conservati 10 proiettili calibro 7,65. Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria