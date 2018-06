Controlli a Barriera, Picanello e Ognina: multe e sanzioni per 15 mila euro

Controlli della polizia a Barriera, Picanello e Ognina. Gli agenti hanno controllato i 88 veicoli, 47 persone ed emesse 44 sanzioni al codice della strada, ra queste, molte per mancanza di copertura assicurativa e mancanza di casco protettivo. In diversi casi, è stata rilevata e contestata la guida senza patente. Sette i casi di autisti che non si sono fermati all'alt degli agenti.

Controllati anche 17 soggetti destinatari di misure cautelari e, infine, sanzionati per occupazione di suolo pubblico, i titolari di due attività commerciali (bar e gelateria) e un venditore ambulante di piante privo di licenza. In totale sono state elevate sanzioni per 15.000 euro.