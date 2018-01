Controlli di Capodanno, arrestati uno spacciatore ed un evaso

Il giorno di Capodanno tutto è concesso ai normali cittadini, ma non ai pregiudicati agli arresti domiciliari. E' il caso di Maurizio Zuccarà, arrestato ieri per evasione in via Dusmet, mentre era in compagnia di altre persone. Sempre ieri gli agenti hanno messo le manette ai polsi di un giovane spacciatore, Ivan Sangiorgio, che aveva nascosto in casa un grammo e mezzo di cocaina e della mannite, usata per "tagliare" la polvere bianca ed aumentare i profitti. Si trova ora in questura in attesa del giudizio per direttissima.