Controlli dei carabinieri a Giarre e dintorni, fioccano multe e denunce

Nuovi controlli dei carabinieri nel giarrese. I militari hanno denunciato una 51enne di Calatabiano, per furto aggravato, perché aveva allacciato il contatore della propria abitazione direttamente alla rete elettrica pubblica. Tra Calatabiano, Giarre e Mascali altre tre persone sono state denunciate per aver violato gli obblighi connessi alla custodia dei propri mezzi già sottoposti a sequestro amministrativo.

Un 37enne è stato denunciato per aver violato in vincoli della sorveglianza speciale. Inoltre sono stati segnalati alla prefettura di Catania due giovani trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

I militari hanno controllato 30 persone, 15 veicoli, sottoponendo a sequestro amministrativo 2 motocicli, per mancato uso del casco, eseguite 6 perquisizioni domiciliari ed elevate 11 sanzioni al codice della strada per un valore complessivo di 1.100 euro.