Controlli notturni a San Cristoforo, multe per 30 mila euro

La scorsa notte i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nel popoloso quartiere "San Cristoforo" . Sono stati segnalati alla Prefettura di Catania una decina di giovani assuntori perquisiti e trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, tra le quali cocaina e marijuana. I militari hanno controllato 80 persone, 50 veicoli, oltre 50 persone sottoposti a misure restrittive, eseguite 8 perquisizioni personali e 5 domiciliari, sequestrati e sottoposti a fermo amministrativo 20 motoveicoli e 10 autoveicoli per mancanza di copertura assicurativa. Non sono mancate le multe per un totale di 30 mila euro.