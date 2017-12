Controlli straordinari in centro storico, raffica di multe e sanzioni

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato “Centrale” e del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale insieme ai militari della Guardia di Finanza, nell’ambito del piano d’azione denominato “Trinacria”, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino.

Nel corso delle verifiche 57 persone sono state identificate; 174 i veicoli controllati; 12 i controlli di persone agli arresti domiciliari.

Durante il servizio sono stati elevati quattro verbali per violazioni al codice della strada per un valore di mille euroe fermati due veicoli per mancanza di copertura assicurativa.