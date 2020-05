La Prefettura pone regole per la ripartenza: controlli nei mercati e nelle zone affollate

Il tema dei controlli delle attività produttive e commerciali nel territorio metropolitano in relazione all’attuale fase della situazione epidemiologica, è stato esaminato nel corso di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che il Prefetto ha presieduto nel pomeriggio di ieri, 13 maggio, con collegamenti in videoconferenza, alla quale hanno preso parte il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della guardia di finanza, il Sindaco di Catania accompagnato dal comandante della polizia locale, il direttore generale dell’Asp, il commissario ad acta dell’Asp, il Comandante della capitaneria di porto, il dirigente dell’ispettorato territoriale del lavoro e il comandante della polizia provinciale.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha evidenziato che i controlli negli esercizi commerciali e nelle attività produttive delle misure poste a tutela della sicurezza, costituiscono il fulcro dell’attuale fase delle iniziative di tutela della salute pubblica. Nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli nelle strutture mercatali nel territorio, al fine di scongiurare pericolosi passi indietro e assicurare la prosecuzione delle attività avviate e, nella prossima fase, la ripresa di altre ancora sospese. Il Prefetto ha invitato i Sindaci affinché venga intensificata l’attività di controllo delle strutture mercatali con le polizie locali, che saranno supportate dalle forze di polizia statali, se necessario. Al fine di evitare il ripetersi di pericolosi assembramenti di persone nella zona mare di Aci Castello e di Acitrezza, è stata disposta per il prossimo fine settimana l’attuazione di adeguate misure da parte del Comune con il supporto di personale delle forze dell’ordine statali.