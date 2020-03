Coronavirus, denunciato il titolare di una palestra di via Gorizia

Continuano i controlli dei carabinieri per monitorare il rispetto delle norme in vigorqe per prevenire e contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Denunciato il titolare 44enne di una palestra di via Gorizia a Catania, per violazione dell'art 650 del c.p. All'interno i carabinieri hanno trovato ad allenarsi 6 persone, 4 uomini e 2 donne.