La segnalazione: "In piazza Carlo Alberto e dintorni è tornata la normalità"

Nonostante le prescrizioni e nonostante i controlli promessi dall'amministrazione comunale nella zona di piazza Carlo Alberto prosegue tutto come fosse un giorno normale senza il coronavirus. Diverse le segnalazioni dei lettori giunte in redazione: assembramenti, persone che parlano placidamente sulle panchine senza guanti né mascherine come si può vedere nell'immagine scattata in piazza Scuti.

"E' come se fosse un giorno qualsiasi - scrive un lettore - e vi è un forte numero di persone accalcate di fronte agli esercizi commerciali che effettuano vendita o che passano il tempo sulle panchine senza rispettare le distanze di sicurezza. Qui la vità è tornata alla normalità!".

