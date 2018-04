Sequestro di ortofrutta in Corso Indipendenza e controlli ai commercianti

Nuovi controlli di polizia nelle strade di Librino. Un venditore ambulante abusivo di prodotti alimentari è stato multato in corso Indipendenza perchè non era in possesso dei requisiti professionali necessari. I prodotti sequestrati sono stati donati a un istituto benefico. Ispezionata anche una pasticceria, risultata in regola.

Si è continuato col controllo amministrativo di un panificio-alimentari di corso Indipendenza, nel corso del quale è stata accertata e contestata una violazione per le carenti condizioni igienico sanitarie del laboratorio alimentare e del wc, elevando una sanzione pari a mille euro. Durante il servizio, sono stati effettuati diversi posti di controllo negli snodi più trafficati nel territorio di competenza del Commissariato, procedendo al controllo di 350 veicoli e di 64 persone. Infine, si è proceduto all’esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di arresti domiciliari nei confronti di Simone Giovanni Aperi, condannato ad un anno e due mesi per furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale in concorso.