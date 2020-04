Controlli covid-19, ancora parcheggiatori abusivi in strada: due denunce

Tutta l’Italia è in attesa della fine del lockdown e tutti, osservando le prescrizioni di sicurezza che certamente saranno fornite dalle autorità, aspettano di poter uscire, tutti tranne loro: i posteggiatori abusivi. Nonostante la giusta desolazione delle nostre strade, infatti, qualcuno di essi, forse pensando a un abbassamento della guardia in questo periodo di pandemia, ha “bruciato le tappe”, presentandosi a taglieggiare gli sparuti automobilisti che posteggiano la propria autovettura nel centro storico catanese. Aspettative deluse: la lotta contro quest’odioso fenomeno, fortemente voluta dal questore Mario Della Cioppa, non conosce sosta. Nemmeno in periodo di pandemia. È quanto ha imparato a proprie spese il 53enne C.A.S., sorpreso dalle moto-Volanti in servizio di controllo del territorio nella centralissima piazza Manganelli, mentre esercitava l’illecita attività di posteggiatore abusivo. Gli agenti lo hanno facilmente individuato tra le auto in sosta e, una volta fermato per accertamenti, gli sono state contestate le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 comma 15 bis codice della Strada, per l’attività di guardiamacchine, e dall’art. 4 del D.L. n.19/2020, perché si trovava fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo. Altra denuncia per recidiva è scattata per R.A. del 1938 il quale, lo scorso 3 marzo, è stato sorpreso a esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo in Piazza Europa. A seguito di accertamenti, è risultato che l'uomo era già stato sanzionato in precedenza per lo stesso motivo e che la sanzione era divenuta ormai definitiva ed è stato dunque denunciato.

