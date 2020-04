Controlli covid-19, scoperta attività commerciale abusiva

Nella mattinata di ieri personale delle Volanti, insieme alla polizia municipale, hanno sanzionato la titolare di un’attività commerciale di via della Concordia perché, nonostante i divieti imposti dalle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, ha continuato a esercitare la sua attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti alimentari. A seguito di un più approfondito controllo, inoltre, è stato verificato che l’esercizio pubblico era privo di qualunque autorizzazione per l’attività. Nel retrobottega, poi, sono state trovate numerose bombole del gas, motivo per il quale, dopo l’intervento in loco dei Vigili del fuoco, la donna è stata anche denunciata per la vendita abusiva di prodotti gas propano liquidi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.