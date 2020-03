Controlli Covid-19, sigilli a una nota gastronomia di Ognina

Il questore di Catania Mario Della Cioppa, a seguito dell’esito dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, ha adottato un provvedimento di chiusura, per la durata di 7 giorni, nei confronti del titolare della gastronomia di pesce e frutti di mare situata nella zona del lungomare Ognina. Il negozio oggetto del provvedimento era stato trovato aperto dagli agenti di polizia nonostante la vigenza dei decreti governativi che, per la nota emergenza sanitaria, ha disposto la sospensione assoluta dell’esercizio di determinate categorie merceologiche, tra cui proprio le gastronomie con vendita diretta al pubblico. I poliziotti hanno peraltro preso nota del fitto gruppo di persone in attesa davanti al negozio, senza che venisse adottata alcuna precauzione per evitare il possibile contagio. Un focolaio d’infezione estemporaneo ma micidiale, nel caso in cui il virus del Covid-19 si fosse insinuato nell’organismo di qualcuno dei clienti, trasformandoli, così, in involontari vettori della malattia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La condotta dell’esercente che ha mantenuto aperto il negozio si inquadra nella fattispecie criminale individuata dall’art. 650 del codice penale, laddove l’imposizione di non aprire al pubblico è resa obbligatoria dalla necessità di combattere una pandemia e, in estrema sintesi, di evitare che altre persone si ammalino e che possano correre il rischio di morire. Il provvedimento adottato dal Questore, quindi, è volto a garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, persino di coloro che si sono incautamente (e illegalmente) presentati all’acquisto, pur consci del pericolo che stavano correndo essi stessi e tutti coloro che li circondano giornalmente, compresi i familiari. Oggi più che mai, appare evidente che la sfida e lo spregio alle leggi dello Stato rappresentano un pericolo per tutti, un danno anche – anzi, soprattutto – per chi si cimenta in queste insensate avventure che rischia la propria salute e quella dei propri cari per un piatto di cozze.