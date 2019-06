Controlli della polizia a Nesima, elevate sanzioni per circa 33 mila euro

Nella giornata di ieri diversi sono stati i controlli eseguiti dal commissariato “Nesima” con la collaborazione di personale del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, della polizia locale (Reparto Viabilità), nell’ambito del cosiddetto “Modello Trinacria”.

Numerosi sono stati i controlli amministrativi e di polizia giudiziaria eseguiti nelle zona di Cibali, Nesima, S. Giovanni Galermo e Monte Po che hanno portato all’identificazione di 75 persone, al controllo di 31 veicoli e, di altri 765, con il sistema di accertamento automatizzato.

Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto del codice della strada con un risultato di ben 30 contravvenzioni elevate agli automobilisti, inoltre sono tati eseguiti 5 sequestri di veicoli perché privi di assicurazione, 8 fermi amministrativi a motociclisti senza casco e 4 fermi amministrativi per guida senza patente, per un totale di 33.762 euro di sanzioni.

Una persona è stata denunciata perché trovata in possesso di un ciclomotore di dubbia provenienza per il quale è stato eseguito il sequestro preventivo per ulteriori accertamenti e il veicolo è stato inoltre sequestrato amministrativamente perché privo di assicurazione. Il conducente, tra l'altro, era senza casco e senza patente.ida.

I controlli eseguiti a persone sottoposte a obblighi, in tutto, sono stati 17. Sono state compiute verifiche in alcune attività commerciali. In particolare sono stati controllati anche 2 negozi di rigattiere e 1 esercizio commerciale dedito alla vendita di caffè e cannabis sativa, senza riscontrare irregolarità.

Con la verifica effettuata a quest’ultima attività si è concluso il piano di controllo predisposto per questo genere di negozi (tre in totale) e che hanno determinato, nei giorni scorsi, il deferimento all’autorità giudiziaria del titolare, di uno di essi,per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cannabis indica. Ne era stato trovato in possesso di circa 7,5 dosi medie.