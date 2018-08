Controlli della polizia di Nesima, trovata droga a San Giovanni Galermo

Lo scorso 4 agosto, operatori del commissariato di Nesima, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, della guardia di finanza e della polizia locale (viabilità), ha svolto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto dell’ illegalità diffusa, nell’ambito del “Modello Trinacria”, effettuando posti di controllo nei principali snodi delle zone a rischio ricadenti nel quartiere di giurisdizione.

Nel corso del servizio sono state elevate 26 contravvenzioni al Codice della strada, per un totale di euro 12.210,00, fra cui 2 sequestri amministrativi di auto, poiché sprovviste della prevista copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Sottoposte a controllo anche 8 attività commerciali, dove, in una di queste, è stata elevata sanzione amministrativa per mancata emissione di scontrino fiscale.

Inoltre, grazie all’aiuto delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della locale Questura, i poliziotti del commissariato Nesima hanno trovato e sequestrato a carico di ignoti, nel quartiere di San Giovanni Galermo, un cospicuo quantitativo di marijuana, per un peso pari a 1.400 grammi, e di cocaina per un peso pari a 14 grammi, ed inoltre due bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento in dosi della sostanza.