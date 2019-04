Controlli della polizia in via Ferlito e Capo Passero, trovata anche una pistola

Ieri sera, è stato arrestato Samuele Salvatore Principato (classe 1998) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagata in stato di libertà in ordine allo stesso reato D.S. (classe 1999). Nello specifico, alle ore 18:50 circa, le volanti hanno controllato alcuni giovani in via Ferlito all’altezza del civico 40 rinvenendo per terra due dosi di marijuana. A tal punto, uno dei giovani presenti ha consegnato spontaneamente agli operatori un involucro contenente 30 dosi di marijuana per un peso complessivo di 10 grammi.

Gli operatori hanno proceduto ad effettuare una perquisizione all’interno della sua abitazione dove sono stati rinvenuti 90 grammi di marijuana, nonché materiale idoneo al confezionamento. Lo stesso riferiva che a casa di una sua amica si trovava altro stupefacente ed effettivamente sono stati rinvenuti altri 10 grammi di marijuana.

Il giovane è stato, pertanto, arrestato per detenzione di stupefacenti e l’amica denunciata all’Autorità giudiziaria per lo stesso reato. Informato il Pm di turno, disponeva che il giovane venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 3 aprile 2019. Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16:40 circa, la squadra cinofili, durante una sessione addestrativa dei cani antiesplosivo, ha rinvenuto in via Capo Passero, all’altezza del civico 55, una pistola Beretta calibro 6,35 con matricola abrasa e con relativo caricatore e munizionamento, occultata all’interno di una busta in plastica.