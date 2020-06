Controlli della questura, nel mirino i posteggiatori abusivi della Playa

Continuano i servizi disposti dalla polizia per fronteggiare il fenomeno dei posteggiatori abusivi con un servizio interforze disposto dal Questore Mario Della Cioppa. Dopo i controlli a piazza Manganelli e piazza Spirito Santo, restituita agli addetti della Strisce blu, i parcheggiatori abusivi hanno occupato ancora una volta la riviera della playa, con l’approssimarsi della stagione estiva, specie nei fine settimana dove più numerose sono le presenze di catanesi che affollano le zone balneari. Ed è stato così che agenti della polizia del commissariato Librino sono entrati in azione, eseguendo controlli a tappeto. È rilevante il fatto che molti dei parcheggiatori sanzionati e diffidati annoverano numerosi precedenti penali, oppure sono stati già sottoposti a misure di prevenzione e/o cautelari; alcuni hanno anche un lungo periodo di detenzione alle spalle.

Tre le 8 persone controllate e sanzionate, un guardia macchine di 58 anni, sorpreso molteplici volte nell'esercizio abusivo dell'attività, con precedenti penali per furto, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, danneggiamento e evasione; un altro di 46 anni annoverava precedenti penali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione, rapina, furto, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, riciclaggio, per violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale e sanzionato per la violazione delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico Covid 19; un altro soggetto di anni 23, aveva precedenti penali per minacce ed estorsione; un altro di 54 anni, anche lui recidivo annoverava pregiudizi penali per danneggiamento, violazione delle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico Covid 19 e, ancora, sanzionato numerose volte per guida senza patente; anche i restanti soggetti annoveravano segnalazioni giudiziarie.

Alcuni dei fermati hanno avuto l'arroganza di provare a esercitare la loro attività abusiva persino mentre i poliziotti li identificavano e/o sanzionavano: un atteggiamento che è stato immediatamente nuovamente sanzionato dalla polizia. Gli agenti, dopo le avvenute contestazioni, dopo circa 1 ora sono nuovamente tornati nei luoghi in cui avevano già individuato i posteggiatori abusivi, trovandoli ancora intenti ad operare come se nulla fosse accaduto e, per tale motivo, li hanno nuovamente segnalati.

Attività svolta dalla Questura

"Le zone d’intervento sono state chiaramente individuate in quelle maggiormente interessate dalla “movida” ma, com’è ben rappresentato dai risultati conseguiti dall’ultimo servizio di contrasto della Plaja, gli strumenti d’analisi dinamica del Tavolo Tecnico e delle riunioni interne alla Questura hanno permesso di aggiornare le strategie d’intervento in tempo reale, consentendo di incidere sul fenomeno dei posteggiatori abusivi laddove vengono effettivamente segnalati - si legge nella nota della Questura - Nello specifico, detta attività ha consentito di individuare e “censire” sino a oggi ben 251 persone colte nell’atto di esercitare l’attività illecita e, nel corso dei continui controlli d’iniziativa da parte delle Volanti e delle pattuglie dei Commissariati di P.S., spesso effettuati con l’ausilio della Polizia Locale, e da parte dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della stessa Polizia Locale, questi soggetti sono stati ripetutamente sanzionati e successivamente anche deferiti all’A.G., ai sensi dell’art.7 co.15 bis del Codice della Strada. Ciò ha consentito anche di valutare la posizione di alcuni soggetti, gravati da numerosi pregiudizi penali, per l’eventuale applicazione della misura dell’Avviso Orale emesso dal Questore e, in caso di reiterate condotte illegali, della proposta d’irrogazione di un’idonea e più grave misura di prevenzione della sorveglianza speciale".

I risultati di un anno di attività

- 251 parcheggiatori abusivi individuati

- 115 sanzionati più volte per la medesima violazione

- 125 denunciati all'autorità giudiziaria

- 53 avvisati oralmente ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 159/201, di cui 11 con l’aggravate prevista dal co.4 del medesimo articolo di legge che vieta l’utilizzo di qualsiasi apparecchio ricetrasmittente.

- 1 proposto per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

- 1 divieto di rientro nel comune di Catania, irrogato a un posteggiatore abusivo che da un comune dell’hinterland era venuto a “esercitare” in città

Tra i 251 parcheggiatori abusivi individuati, circa il 25% di essi è risultato gravato da pregresse vicende giudiziarie e qualcuno anche condannato con sentenza definitiva, per lo più per reati contro il patrimonio. E le operazioni dedicate al contrasto del fenomeno dei posteggiatori abusivi sono destinate ad aumentare, anzi, l’attività sanzionatoria di questi soggetti è già divenuta regolare modalità di impiego di tutte le pattuglie predisposte per le consuete attività di controllo del territorio. Nei prossimi giorni è prevista proprio sul lungomare della Playa una massiccia attività a cura della polizia che procederà a condurre tutti i parcheggiatori abusivi trovati presso il Gabinetto Provinciale di polizia scientifica per la sottoposizione al fotosegnalamento ed alla ennesima denuncia penale che si andrà a cumulare con le altre. Saranno effettuate anche delle verifiche nei confronti dei parcheggiatori abusivi, che percepiscono il reddito di cittadinanza, con l’eventuale revoca di tale beneficio e tali accertamenti saranno estesi anche durante gli ulteriori controlli