Controlli di polizia, immigrato irregolare accompagnato al centro espulsione

Nella continua e costante attività attuata con i presìdi dei quartieri, eseguita dalla polizia con efficace azione di prevenzione e contrasto, durante un controllo, in zona piazza Stesicoro, volto a garantire il rispetto della normativa prevista dal codice della strada, una pattuglia della polizia ha proceduto al controllo di un 35enne senegalese, N.D., il quale, è stato trovato, non solo sprovvisto di patente di guida, ma anche senza copertura assicurativa e revisione del mezzo di trasporto. I poliziotti da un ulteriore controllo eseguito hanno potuto constatare che l’uomo era anche irregolare sul territorio Italiano. Pertanto, gli è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 5.110 euro e, successivamente, si è proceduto all’espulsione con l’accompagnamento al C.P.R. (centro di identificazione ed espulsione) di Bari in attesa del rimpatrio.