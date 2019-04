Controlli di polizia nelle discoteche e nei locali del catanese

Raffica di controlli per la squadra amministrativa ddella questura di Catania. I poliziotti hanno passato in esame discoteche, istituti di vigilanza privata, ristoranti e locali d’intrattenimento pubblico, dislocati in tutta la provincia etnea, alla ricerca di tutte quelle inosservanze possano costituire elemento di pericolo per la salute e l’incolumità degli avventori. Dall’area calatina, passando per il centro cittadino, fino a raggiungere le aree pedemontane della zona est e ovest dell’area metropolitana, gli agenti hanno riscontrato numerose e gravi inadempienze che vanno dall’aver organizzato spettacoli violando le prescrizioni di sicurezza contenute nella licenza del questore, per una discoteca del grammichelese, alla mancanza del certificato di agibilità di un ristorante del medesimo circondario, che aveva pure modificato i locali autorizzati nella planimetria vistata dall'Asp.

Mancava anche il certificato haccp. Nella fascia pedemontana, i controlli hanno interessato anche istituti di vigilanza e di investigazioni: qui sono state rilevate la mancanza di licenza prefettizia, che ha comportato la denuncia penale del titolare, e alcuni illeciti amministrativi quali l’impiego di “buttafuori” irregolari. Altre discoteche dell’area pedemontana sono incappate nei medesimi reati che attengono alla violazione delle prescrizioni contenute nella licenza questorile e all’impiego di “buttafuori” non autorizzati. Su tutti gli esercizi pubblici, sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per verificarne lo stato di liceità e regolarità amministrativa. Ancor più incisivi controlli a discoteche e luoghi d’intrattenimento proseguiranno a ritmo serrato, per scongiurare, con l’arrivo della bella stagione, il pericoloso fenomeno dell’improvvisazione di piste da ballo in locali che non presentano il benché minimo requisito per far fronte a sempre possibili emergenze, che possa permettere ad eventuali frequentatori di mettersi in salvo in caso di pericolo.