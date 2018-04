Controlli e arresti della squadra mobile durante le festività pasquali

Durante le festività pasquali, numerosi sono stati i controlli effettuati dalla polizia nei confronti di soggetti agli arresti domiciliari nei rioni di San Cristoforo, Librino, San Giorgio, Nesima, San Giovanni Galermo e Picanello. In particolare, la squadra mobile ha arrestato Sergio La Rosa, pregiudicato, ai domiciliari, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. Ad esito di controllo all’interno della sua abitazione di San Cristoforo, è stata rinvenuta e sequestrata la sostanza stupefacente per un peso complessivo di grammi 80, occultata all’interno di un vasetto in plastica, nonché una somma di denaro.

Controllati anche Francesco Maccarrone e Emanuele Gaetano Giunta, ai domiciliari per spaccio di cocaina. Ad esito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di Maccarrone, nel quartiere di San Giorgio, sono stati rinvenuti e sequestrati 5 involucri e un bicchiere di plastica contenenti cocaina, per un peso complessivo di grammi 138,5 circa, una somma di denaro e materiale per il confezionamento dello stupefacente.