Controlli dei carabinieri per Ferragosto, 20 mila euro di multe

Intensificati i controlli nella due giorni di ferragosto da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno messo in campo un imponente dispositivo di controllo del territorio con numerose pattuglie impegnate a presidiare e pattugliare giorno e notte le zone più sensibili del capoluogo etneo. Sono in totale 100 le persone ispezionate, di cui 30 a piedi, e 54 i veicoli fermati. Di questi ben 15 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per guida senza casco protettivo e mancanza di copertura assicurativa. Ed ancora: 15 le perquisizioni personali e veicolari effettuate, 50 soggetti sottoposti a misure detentive alternative e di prevenzione. Comminate sanzioni al codice della strada per oltre 20 mila euro, soprattutto guida senza cintura e mancanza dei seggiolini di sicurezza per i bambini.