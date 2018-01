Ispezioni a Giarre e dintorni, eseguito un arresto e tre denunce

Nuovi controlli a Giarre. I carabinieri hanno arrestato il 38enne Nicola Caltabiano eseguendo un ordine per di carcerazione emesso dalla corte d'Appello di Messina. Dovrà espiare una pena di 3 anni e 7 mesi perchè condannato per estorsione in concorso, reato commesso a Messina nel 2007. Un 42enne di Giarre è stato inoltre denunciato perché sorpreso alla guida del proprio scooter già sottoposto a sequestro amministrativo. Stessa sorte per un 33enne di Riposto, trovato in possesso di una mazza in legno, nascosta nel bagagliaio della propria autovettura. Denunciato infine un 26enne di Calatabiano per furto aggravato, che aveva rubato una motosega in Via Monteforte Bianco, sempre a Calatabiano.