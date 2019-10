Controlli alle giostre, un indagato per mancanza delle misure di sicurezza

Sono stati diversi i controlli predisposti dal questore sul lungomare etneo, con particolare attenzione ai parchi divertimenti, allo scopo di verificare che siano rispettate tutte le misure di sicurezza previste, a tutela di bambini e genitori.

La polizia, durante le verifiche effettuate, ha indagato un catanese per alcune violazioni quali mancanza estintore e assenza squadra antincendio. Nello specifico, l’uomo, titolare della licenza per l’esercizio di parco di divertimenti, non ha rispettato gli obblighi previsti in materia di sicurezza.

Infatti gli agenti della squadra amministrativa hanno trovato all’interno di una cabina di comando, di un’attrazione del parco, l’estintore scaduto e, inoltre, durante l’attività non era presente nessuna unità della prescritta squadra di vigilanza aziendale antincendio.