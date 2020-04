Controlli in mare, sanzioni per pescatori amatoriali

Nei giorni scorsi i controlli della guardia di finanza etnea, per verificare l’effettivo adempimento delle norme a tutela della salute pubblica emanate dalle autorità di governo nazionale e regionale si sono concentrati anche in mare e lungo le coste. In particolare, le pattuglie della fiamme gialle di Catania hanno attuato posti di controllo sulle strade della provincia e per mare, verificando le comprovate esigenze ed i motivi di necessità ed urgenza per i quali i cittadini hanno lasciato le proprie abitazioni. In 53 circostanze le ragioni autocertificate sono state ritenute insufficienti dai finanzieri operanti in città e in provincia e le persone sono state dunque sanzionate. Particolare attenzione si è posta sia alle attività economiche, in ragione delle ormai note disposizioni che legittimano talune categorie commerciali autorizzate a rimanere aperte, sia nei confronti dei cittadini, a cui sono richiesti ancora ulteriori sacrifici in attesa del superamento di questo periodo emergenziale.

In particolare durante i controlli in mare, una motovedetta della sezione operativa navale, sono stati individuati e sanzionati alcuni amanti della pesca sportiva a bordo di natanti, 1 nelle acque antistanti il porto di Ognina e 2 nel porto di Catania. I controlli vengono effettuati costantemente anche nei confronti di sub all’interno di insenature o nei pressi dei porticcioli al fine di verificare le autorizzazioni alla pesca. Sulla costa invece il monitoraggio è effettuato al fine di dissuadere gli appassionati della tintarella che spesso si ritrovano a San Giovanni Li Cuti o in altri luoghi della scogliera. La guardia di finanza nei prossimi giorni continuerà i servizi di controllo, aumentando il già congruo numero di propri militari presenti sul territorio e incrementando sensibilmente i controlli in mare, anche con l’ausilio degli elicotteri della sezione aerea di Catania.