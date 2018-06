Controlli della polizia in un noto ipermercato: sequestrate cozze tossiche

Controlli della polizia in un noto ipermercato catanese. Gli agenti hanno indagato in stato di libertà il legale rappresentante per aver messo in commercio alimenti pericolosi e nocivi per la salute pubblica. Sono state sequestrate 22 confezioni, tra cozze e mitili in genere, che non sono state giudicate idonee al consumo umano.

I poliziotti del commissariato Nesima, avvalendosi della collaborazione del personale dell’Asp di Gravina di Catania hanno effettuato un'attenta verifica all'interno dell'ipermercato dove sono state riscontrate diverse irregolarità. Alcune celle frigorifero del laboratorio di pasticceria – peraltro utilizzate per conservare promiscuamente materie prime e prodotto finito – presentavano segni di deterioramento delle pareti. Anche magazzini, laboratori e reparti sono stati minuziosamente controllati, soprattutto sotto il profilo della salubrità.

E i risultati sono stati a dir poco eclatanti: a causa delle numerose carenze igienico-sanitarie, sono stati chiusi due magazzini, affinché vengano ripristinate le condizioni ottimali. In questi ambienti, infatti, è stata riscontrata la presenza di alimenti non più commestibili non stoccati a norma, blatte e diversi piccioni, oltre a generali ed evidenti mancanze d’igiene, dovute all’insufficiente pulizia dei luoghi.