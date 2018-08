Nuovi controlli in un lido di Aci Castello: multe per 50 mila euro

La polizia ha fatto ulteriori controlli presso lo stabilimento balneare ispezionato e sanzionato nei giorni scorsi ad Acicastello, sul lungomare dei ciclopi. I poliziotti hanno accertato che in occasione della stagione 2017, i titolari di detto stabilimento hanno affittato il ramo d’azienda ad alcuni giovani imprenditori, diversi dagli odierni affittuari. Anche questa circostanza, i titolari del lido avevano dichiarato una somma più bassa di quella reale, richiedendi un versamento ulteriore in nero in modo da non lasciare traccia, al fine di eludere i controlli fiscali ed evadere impunemente il fisco. L’attività di polizia, oltre ad accertare numerosi reati e violazioni amministrative, circostanze già segnalate l’anno scorso e nei giorni scorsi, ha consentito di dimostrare che i titolari del lido nelle ultime 2 stagioni hanno ottenuto 70 mila euro in nero, quindi non tracciabile. Sono stati nuovamente segnalati per competenza alla guardia di finanza e all’ufficio delle entrate: le sanzioni ammontanto a circa 50 mila euro.